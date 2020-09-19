İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Salgının tekrar alevlendiğini söyleyebiliriz

"Daha önceki gözlemlerimizde yapılan test sayısındaki pozitiflik oranı yüzde 3'lerde iken, bu oranın eylül başından itibaren giderek artığını ve şu anda yüzde 15'lere kadar geldiğini gördük. Artış trendine bakarak artık tekrar salgının alevlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu hakikaten görülüyor. Bu, 'Hastaneye yatan sayısında artış, yoğun bakımlar doldu, perişan durumdayız.' demek değil. Bir tehlike çanı yok, ama henüz başlangıcındayız. Henüz başlangıcındayken tedbirleri artırırsak, insanlar dikkat ederse, ilerleyen dönemlerde ağır hasta sayısını önleyebiliriz. Bütün hedef ağır hasta sayısını azaltmak. Ağır hasta sayısını azaltabilirsek, ölüm oranını da azaltabiliriz."

"Yapılan test sayısındaki pozitiflik", "hasta sayısı" ve "ağır hasta sayısı"nı, salgının ne şekilde evrildiği gösteren önemli kriterler şeklinde sıralayan Tükek, şöyle devam etti:

Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi'nde günde yaklaşık 600 test yapıldığını kaydederek, "Ayaktan gelen hasta sayısında son zamanlarda artış var. Eskiden 200 civarında hasta gelirken, artık 350-400 civarında hasta geliyor. Hepsi Kovid-19 hastası değil, ancak şikayet üzerine geliyor. Gelenlerin bir kısmı Kovid-19 çıkıyor, bir kısmı çıkmıyor. Şikayetlerde artış var." diye konuştu.

Ateş, boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyonlar gibi mevsimsel etkiler de olduğuna işaret eden Tükek, "İnsanlar bu belirtileri görünce 'Kovid miyim?' diye endişe ediyor. Yatan hasta sayımız kontrol altında. 20 civarında yatan hasta sayımız. Onlar içinde de çok ağır hastamız yok. Hasta sayısı artıkça ilerleyen dönemlerde, virüs miktarı da artıkça İstanbul'da ağır hasta sayısı artacak. O zaman İstanbul için sıkıntı olabilir." dedi.

"15-30 YAŞ ARASI KURALLARA HİÇ UYMAYAN GRUP"

Prof. Dr. Tufan Tükek, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde hastanelerin kapasitelerinin iyi olduğunu belirterek, "Yeni açılan hastanelerle gerçekten iyi bir kapasiteye sahibiz. Bunların dolu olması mümkün değil. Küçük şehirlerde hastane kapasitesi yeterli olmayabilir. Bir anda özellikle çok sayıda kişinin hasta olmasıyla birlikte hastane kapasiteleri aşılabilir. Ancak onlar da komşu illerden destek alınarak oralara sevk edilebilir. Şu ana kadar da öyle yapıldı. Şu aşamada bir sorun olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.