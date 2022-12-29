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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli mi?

29.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul TOKİ (Toplu Konut İdaresi) kurası, TOKİ sosyal konut projesine İstanbul için başvuruda bulunan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi ile 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belli oluyor. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli mi? İşte detaylar...

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli mi?

TOKİ kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gözler İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihlerine çevrildi. TOKİ kura çekimi tarihi her hafta belli oluyor. İstanbul TOKİ kura çekimi ile toplamda 50 bin vatandaş hak sahibi olacak. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli mi? İşte detaylar...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ YAPILDI

TOKİ kura çekimi ilk olarak 7 Kasım 2022'de Şırnak'ta başladı.

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11.00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. TOKİ kura çekimi sonuçları https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesinde yer aldı.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli mi?

İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul kura çekimlerinin tamamlanması sonucunda 50 bin konut hak sahibini bulacak.

İştanbul TOKİ kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Tarih açıklandığında detaylar haberimizde yer alacak.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINA KADAR DEVAM EDECEK

YouTube üzerinden canlı yayınlanan TOKİ kura süreci aynı zamanda noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ İstanbul kura takvim

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