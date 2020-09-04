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İstanbul trafiğinde 42 noktada denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 19:57 | Son Güncelleme

Kent genelinde 99 polis ile 42 noktada modifiyeli araçlar, abartı egzoz, drift ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kent genelinde 99 polis ile 42 noktada modifiyeli araçlar, abartı egzoz, drift ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde evrakları eksik olduğu için bir minibüs ile abartı egzoz olan bir motosiklet trafikten men edildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 33 resmi ekip, 15 sivil ekip ve 9 motosikletli polis olmak üzere toplam 99 personelin katılımı ile kent genelinde 42 noktada denetimler yapılmaya devam ediyor. Bakırköy ve Bahçelievler’de Trafik Şube ve Sivil Trafik ekipleri tarafından modifiyeli araçlar, abartı egzoz, drift ve toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüste yapılan incelemelerde evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle işlem yapıldı. Devam eden denetimlerde durdurulan bir motosiklette de abartı egzoz bulunduğu gerekçesiyle işlem yapıldı. İşlemlerin ardından minibüs ve motosiklet trafikten men edildi.
Denetimlerin gece geç saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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