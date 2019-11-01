İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi! Bugün başladı

Bugün başlayan uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı.

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için Türkiye genelinde trafik ekiplerine talimat verilirken, ilk denetimler bugün başladı.

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik ekipleri çakarlı araç denetimlerine başladı.

PARA VE TRAFİKTEN MEN CEZASI

Çakarlı araç kullanan sürücülere bugünden itibaren 2 bin 4 TL para cezası kesilecek ve araçlar trafikten men edilecek.



