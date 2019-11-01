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İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi! Bugün başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 08:32 | Son Güncelleme

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, artık çakarlı araç kullanamayacak. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar varan idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için Türkiye genelinde trafik ekiplerine talimat verilirken, İstanbul'da denetimler bu sabah başladı.

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi! Bugün başladı

Bugün başlayan uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı.

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için Türkiye genelinde trafik ekiplerine talimat verilirken, ilk denetimler bugün başladı.

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik ekipleri çakarlı araç denetimlerine başladı.

PARA VE TRAFİKTEN MEN CEZASI

Çakarlı araç kullanan sürücülere bugünden itibaren 2 bin 4 TL para cezası kesilecek ve araçlar trafikten men edilecek.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hadi inşallah
Güzel bir uygulama... ayrıca devlete para lazım... Ancak insancıklar yine bir yol bulur!
gercekten ilk seferde 2bin tl ceza ve arabayi trafikten men edip bide asla o kisinin araba surmesine engel olursa ( ehliyete eĺ koyma ve uzun sureli hapis ve cok buyuk miktarda para cezasi ) muthis olur
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