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İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkatlerden kaçmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son günlerde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 karayolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan trafik ise koronavirüs öncesini aratmadı.

İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkatlerden kaçmadı

İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekspres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında yoğun trafik yaşanıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi.

Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu.

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