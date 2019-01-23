HABER

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:39 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasındaki maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın 20.30'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe Beko-Olympiakos karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede yarın saat 17.45'den itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!
Bigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldüBigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü
GÜNCELLEME - Kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiGÜNCELLEME - Kendisini canlı bomba olarak ihbar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Olympiakos THY Avrupa Ligi trafik

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Yer: Adana! Gazeteciler bile dehşete düştü

Yer: Adana! Gazeteciler bile dehşete düştü

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!

Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti

Eski 3. Kolordu Komutanı beraat etti

Hakkari'de öğrencilerin keşfettiği mağaranın bölgede bir benzeri daha yok

Hakkari'de öğrenciler keşfetti! Bir benzeri daha yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.