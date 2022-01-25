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İstanbul trafik durumu! İstanbul’da E-5 ve otoban yolları açık mı?

25.01.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahmutbey Gişeleri civarında uzun araç kuyrukları oluşurken TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'den sonra araçlar ilerleyemedi. Pek çok yoldan araç geçişi ise durduruldu. Peki İstanbul’da E-5 ve otoban yolları açık mı? İşte İstanbul trafik durumu!

İstanbul trafik durumu! İstanbul’da E-5 ve otoban yolları açık mı?

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok aksaklık yaşandı. İstanbul Valisi Yerlikaya ise "İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir" açıklamasını yaptı. Yerlikaya aynı zamanda "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durduruldu" ifadelerini kullandı. Peki İstanbul’da E-5 ve otoban yolları açık mı?

İSTANBUL'DA E-5 VE OTOBAN YOLLARI AÇIK MI?

Kar yağışı sebebiyle Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımda Sakarya'dan itibaren bütün araçlar için durduruldu. Ayrıca İstanbul'da mesai saatleri gün içinde 15.30'a çekildi. Vatandaşların özellikle TEM otoyolundaki bekleyişi saatler sürdü.

Özellikle Mahmutbey Gişeleri bölgesinde yoğunlaşan trafik karın etkisini artırmasıyla beraber durdu. Vatandaşların araçlarındaki yakıtları da azaldı. TEM'den daha erken saatlerde çıkmayı başaran vatandaşlar da evlerine varmakta güçlük çekti. Yağış sonrası çoğu noktada biriken karlar sebebiyle mahallelerde de trafik oluştu.

TRAKYA İSTİKAMETİ VE OTOBANLAR İÇİN UYARI!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir" açıklamasını yaptı ve "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durduruldu" paylaşımında da bulundu.

Diğer yandan megakentte kar ve tipi etkili olmaya başladı. Öğleden sonra aniden bastıran kar sonrası Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.

Yapılan açıklamada Anadolu’dan İstanbul'a giden araçlar için, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar dışında, İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtildi. Ancak zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin de altı çizildi.

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kar yağışı İstanbul

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