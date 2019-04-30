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İstanbul Tuzla'da tersane yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 06:23 | Son Güncelleme

İnşa halindeki gemide çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki tersanede inşa halindeki gemide çıkan yangın söndürüldü.Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan Seden Tersanesi'nde inşa halinde olan gemide başlayan yangına Tuzla, Tuzla Sahil, Orhanlı, Kartal, Pendik, Yakacık, Kadıköy itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın maddi hasara neden oldu.Polis ve İtfaiye yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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itfaiye söndürme tersane Tuzla yangın

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