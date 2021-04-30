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  4. İstanbul'u kana bulayacaklardı! Teröristlerin hain planı ortaya çıktı

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Teröristlerin hain planı ortaya çıktı

30.04.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da PKK'lı teröristlerin otogardaki bombalı saldırı planın ayrıntıları ortaya çıktı. Teröristlerin ilk önce uzaktan kumandalı bombayı infilak ettireceği daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleri için ise zaman ayarlı bombayı patlatacakları aktarıldı.

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Teröristlerin hain planı ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çarşamba akşamı katıldığı canlı yayın programında önemli bir açıklama yaparak "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcıyı tespit ettiler. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı." açıklamasını yapmıştı.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükselirken bombalardan 4'ünün uzaktan kumandalı 2'sinin ise zaman ayarlı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazısında PKK'lı teröristlerin çok kanlı bir saldırı planladığını belirterek teröristlerin ilk önce uzaktan kumandalı bombayı patlatmayı planlandığını, oluşacak panik havası sonrası olay yerine intikal edecek güvenlik güçleri için zaman ayarlı bombaları hazırladıklarını belirtti.

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pkk İstanbul

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