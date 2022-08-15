İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı su bastı

İstanbullular güne yağmurla uyandı. Meteoroloji, AKOM, İBB ve AFAD'ın İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Tarihi Eminönü semtinde, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda su baskınları yaşandı.

Bir çok dükkanın sular içinde kaldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde dükkan sahiplerinin, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştığı görülüyor.



