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İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı su bastı

15.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yoğun sağanak yağış sonrası, Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'da su baskınları yaşandı. Bir çok dükkanın sular içinde kaldığı anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...

İstanbullular güne yağmurla uyandı. Meteoroloji, AKOM, İBB ve AFAD'ın İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Tarihi Eminönü semtinde, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda su baskınları yaşandı.

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Bir çok dükkanın sular içinde kaldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde dükkan sahiplerinin, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştığı görülüyor.

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mısır çarşısı su baskını kapalı çarşı sağanak yağış
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