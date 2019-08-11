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İSTANBUL -  ÜMRANİYE TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Haber - Kamera:  Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Ümraniye Çamlıca Gişeleri'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı.

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Ümraniye Çamlıca Gişeleri'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Trafik kazası TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra Edirne iskametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün sürücüsü Sefer Ülgen yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sefer Ülgen ve yanında bulunan Soner Avcı kaza nedeniyle minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sefer Ülgen ve Soner Avcı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Ülgen ve Avcı ambulans ile çevreki hastanelere kaldırıldı. Minibüsün arka koltuğunda bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Minibüstekilerin kurban kesiminin ardından evine döndükleri öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle çevreye de et parçalarının savrulduğu görüldü.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Araç içinde sıkışan
-itifaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları
-Görgü tanığı ile röp.
-Genel ve detaylar

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