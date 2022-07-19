İstanbul'un 7 Tepesi hangileri? İstanbul'daki Yedi Tepenin isimleri ve yerleri

"İstanbul'daki Yedi Tepenin İsimleri ve Yerleri nedir?" sorusu birçok kişi tarafından merak edilip sorgulanıyor. İstanbul'un yedi tepesi hem yerliler tarafında hemde yabancılar tarafından dikkat çekmektedir. İstanbul 7 tepe turistik mekanlara ev sahipliği yapar. İstanbul, tarihî yarımada'da kalan eski İstanbul yedi tepe üzerine kurulmuştur ve "yedi tepeli şehir" olarak bilinmektedir. Şehir bu unvanı, bilinçli bir şekilde Roma'nın yedi tepesini takip ederek yedi tepe üzerine inşa edilmiş olan Bizans Konstantinopolis'inden miras almıştır. Peki İstanbul'un yedi tepesi hangileridir, nerdedir? İşte detaylar...

İSTANBUL'UN 7 (YEDİ) TEPESİ

Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul’u, yedi tepe üzerine inşa etmiştir ve bu tepelerin tamamı Tarihi Yarımada’da,

“Suriçi İstanbul” sınırları içerisinde yer almaktadır.

1. Sarayburnu Tepesi:

Topkapı Sarayı, Hipodrom (At Meydanı), Ayasofya Camii, İbrahim Paşa Sarayı ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu tepedir.

Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanına uzanan yolların başlangıç noktası kabul edilen ‘’Milyon Taşı’’ da bu tepede yer almaktadır.

2. Çemberlitaş Tepesi:

Çemberlitaş, Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve Nur-u Osmaniye Camii’nin bulunduğu tepedir.

3. Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi:

Sarayburnu’ndan sonra şehrin siluetinde en fazla söz sahibi olan ikinci tepe burasıdır. Haliç kıyılarından yukarı doğru çıkıldıkça varılan, Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi, eskinin Harbiye Nezareti günümüz İstanbul Üniversitesi olan yapı

topluluğu ve Beyazıt Camii; bu tepe üzerinde yükselir.

4. Fatih Tepesi:

İstanbul’un fethinden sonra Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Bizans döneminde On İki Havari Kilisesi’nin bulunduğu bu tepeye, Fatih Camii ve Külliyesi’ni inşa ettirmiştir. Mart 1463 tarihinde başlayan inşaat, Aralık 1470 tarihinde tamamlanmıştır. 1766 Büyük İstanbul depreminden ciddi hasar gören Camii tamamen yenilenerek, Nisan 1771’de yeniden ibadete açılmıştır.

5.Yavuz Selim Tepesi:

Beşinci tepe, Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim’in o güzel hayır eserinin gölgesinde, son istirahatgâhında dinlendiği tepedir. Bu tepedeki en güzel eser, Yavuz Sultan Selim tarafından yapımına başlanan ancak oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlattırılan Yavuz Sultan Selim Camii’dir.

6. Edirnekapı Tepesi:

Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camii’nin bulunduğu, İstanbul’un en yüksek tepesidir. Ayrıca, Bizans’ın Blakherna Sarayı’ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Camii’nin de bulunduğu yerdir.

7. Kocamustafapaşa Tepesi:

Bu tepe, İstanbul’un Trakya tarafına doğru olan tek tepesidir. Üzerindeki en mühim yapı, Sadrazam Cerrah Mehmed Paşa’nın 1593 yılında Mimar Sinan’ın kalfalarından Davud Ağa’ya yaptırdığı Cerrahpaşa Camii’dir. Ayrıca, Haseki Külliyesi de bu tepede yer almaktadır.

İSTANBUL'UN ADI NEREDEN GELİYOR?

İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Tarihin çeşitli dönemlerinde farklılık gösteren bu isimler sırasıyla, Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Konstantiniyye ve bugünkü İstanbul isimleridir.

