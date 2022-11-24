HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son bir yılın en düşük oranı

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son bir yılın en düşük oranı

24.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un barajlarında doluluk oranının yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladığı duyurulurken, doluluk oranının yüzde 34.99 olarak ölçüldüğü kaydedildi. Eskiden suyla dolu olan Alibeyköy Barajı'nın büyük bölümü tamamen kurudu. Papuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son bir yılın en düşük oranı

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçüldü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı. Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.19'du.

SON 10 YILIN 3. EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

İstanbul'un barajlarındaki yüzde 34.99 doluluk oranı son 10 yılın verilerine göre 3. en düşük seviyeye sahip. 2020 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 26.07 ölçülürken, 2016 yılında aynı tarihlerde yüzde 34.95 olarak kayıtlara geçmişti. Son 10 yılın Kasım aylarında ölçülen en yüksek doluluk oranı ise 2015 yılında yüzde 64.5 olarak ölçülmüştü.

AA-20221122-29504875-29504858-ISTANBULUN_BARAJLARINDA_SU_SEVIYESI_YUZDE_3547_OLARAK_OLCULDU

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarının 868.68 milyon metre küp su tutma kapasitesi var. Barajlarda bugün itibariyle 303.98 milyon metre küp su bulunuyor.

PAPUÇDERE BARAJINDA DOLULUK ORANI SADECE YÜZDE 3

İstanbul'un barajlarının en düşük doluluk oranı yüzde 3'le adeta kuruyan Papuçdere Barajı oldu. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 10.01 olarak ölçüldü. İstanbul'da bugün itibariyle en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 42.02 ile Büyükçekmece Baraj Gölü oldu.

AA-20221122-29504875-29504859-ISTANBULUN_BARAJLARINDA_SU_SEVIYESI_YUZDE_3547_OLARAK_OLCULDU

ALİBEYKÖY BARAJINDA BİRÇOK ALANDAN SULAR ÇEKİLDİ

Öte yandan doluluk oranının yüzde 18.78 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda eskiden suyla dolu olan bir çok alan tamamen kurudu. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları;

Alibeyköy Baraj doluluk oranı %18.78

Büyükçekmece Barajı doluluk oran % 42.20

Darlık doluluk oranı % 35.62

Elmalı doluluk oranı % 35.28

Istrancalar doluluk oranı % 27.33

Kazandere doluluk oranı % 10.02

Ömerli doluluk oranı % 36.44

Papuçdere doluluk oranı % 3.00

Sazlıdere doluluk oranı % 41.37

Terkos doluluk oranı % 40.05

AA-20221122-29504875-29504872-ISTANBULUN_BARAJLARINDA_SU_SEVIYESI_YUZDE_3547_OLARAK_OLCULDU

(DHA/AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyüklüğü korkuttu! Düzce'den sonra akıllarda tek soru... İstanbul depremi için "Zaman doldu" diyerek uyardıBüyüklüğü korkuttu! Düzce'den sonra akıllarda tek soru... İstanbul depremi için "Zaman doldu" diyerek uyardı
Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorumElini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum
İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj

En Çok Okunan Haberler

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.