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İstanbul'un barajları alarm veriyordu! Aralıksız yağışlar barajlara yaradı, işte İstanbul'un barajlarındaki son durum

20.11.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da barajlar kuraklık ve yağmurun az yağması nedeniyle neredeyse kuruma noktasına gelmişti. Son gelen yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Geçtiğimiz hafta yüzde 16 seviyelerine kadar inen doluluk oranı 3 gün aralıksız süren yağmurların ardından yüzde 22.63'lere ulaştı.

İstanbul'un barajları alarm veriyordu! Aralıksız yağışlar barajlara yaradı, işte İstanbul'un barajlarındaki son durum

İstanbul yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağışlar aldı. Yağışlar, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdi. Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı.

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EN YÜKSEK ORAN ÖMERLİ BARAJI'NDA!

Yağışlarla birlikte Ömerli yüzde 44,75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23,85 ve Istrancalar yüzde 21 seviyelerinde doluluğa erişti. 3 gün süren yağmur en fazla katkıyı Elmalı barajına yaptı. Elmalı'da ayın 18'inde 20.67 olan doluluk bugün 43.25'e ulaştı.

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Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 35.26 seviyesindeydi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli: 44,75

Elmalı: 43

Darlık: 36

Alibey: 23,85

Istrancalar: 21

Terkos: 11

Büyükçekmece: 7

Sazlıdere: 7

Kazandere: 5,87

Papuçdere: 2,85

Kaynak: DHA

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İstanbul baraj
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