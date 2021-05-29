İstanbul'un fethi ile ilgili mesajlar sözler ve şiirler! İstanbul'un fethi ile ilgili sözler!

Türk milletinin zaferi olan İstanbul'un fethi her 29 Mayıs'ta şiirler, sözler ve etkinlikler ile anılıyor. Milli duygularını paylaşmak isteyenler arama motorları üzerinden İstanbul'un fethi ile ilgili mesajlar, sözler ve şiirleri araştırıyor. İşte, en güzel İstanbul'un fethi şiirleri, mesajları ve sözleri...

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI, ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

İstanbul'un fethi hakkında yazılan en güzel şiirleri, mesajları ve sözleri sizler için derledik.

*Çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethinin 568. yıldönümü kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad ederiz. Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım. Fatih Sultan Mehmet

*Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethi mübarek olsun.

BİZANS GÖRÜNDÜ KARŞIDAN

Geldik surların önüne,

İçimizde garip bir sevinç

Tamamlamışız vuslatın tadını

Böyle hiç.

Yeditepe kardeş kardeş gülümser,

Boğaz'ın mavi rüzgârları,

Bir esinti sarhoşluğu içinde

İstanbul sizin der.