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Fatih Sultan Mehmet’in ordusu İstanbul’a bu kapıdan girmişti! Şimdiki hali içler acısı

15.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet’in ordusunun İstanbul’a girdiği kapı artık madde bağımlılarına ve evsizlere mesken oldu. Kaderine terk edilen kapının iç kısmında yatak, yorgan gibi eşyalar görülürken, duvarlarda ise sprey boya ile yazı yazıldığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet’in ordusu İstanbul’a bu kapıdan girmişti! Şimdiki hali içler acısı

Edirnekapı Surları ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın ordusunun şehre girdiği Edirnekapı evsizlere mesken oldu. Çevresinde çöplerinde olduğu kapının iç kısmında ise orada yaşayan evsizlere ait eşyalar bulunuyor. Öte yandan turistlere açıklama olması için dikilen dört dilde yazılmış kitabenin kırık olduğu ve duvarlara sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü. Surların ve kapının tarihi hakkında bilgi veren Tarihçi İbrahim Pazan, surların üzerinde yetişen ağaçların da surları yıktığını ve temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

''BURADA ŞİMDİ GÖRÜYORUZ Kİ EVSİZLERE MEKAN OLMUŞ''

Kapının bakım ve onarımının yapılması belirten Tarihçi İbrahim Pazan, “Şu anda İstanbul şehrinin kara surlarının bir bölümünün yakınındayız, Edirne kapıdayız. Fatih’in ordusu bu surların ön kısmında konumlanmıştı. Fetih günü, yani savaşlar bu suların dibinde cereyan etmişti. Kara surları aşağı yukarı 7 km uzunluğunda, tarihi yarımadanın kara tarafını koruyan surlardır. Bu surların bakımı ve onarımının zor olduğunu kabul ediyorum. Dolayısıyla gönül arzu ediyor ki, turistlerin de cazibe noktası olan İstanbul’un fethinin sembol yerlerinden olan bu tip kapıların daha bakımlı olması istiyoruz. Burada şimdi görüyoruz ki evsizlere mekan olmuş, çeşitli yerde yataklar ve elbise kalıntıları var. Bir bakımsızlık olduğu gözleniyor” diye konuştu.

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''SURLARIN ÜZERİNDE YETİŞEN BU AĞAÇLAR MAALESEF SURLARIN YIKILMASINA SEBEP OLUYOR''

Yetkililerinin burayı temizlemesi gerektiğini söyleyen Pazan, “Buraların daha bakımlı hale getirilmesi, fethin sembollerinden olan kapıların daha bakımlı olması uygun düşmektedir. Bu ağaçlar tarihi yapıların, camilerin duvarlarında, surların üzerinde yetişen bu ağaçlar maalesef surların yıkılmasına sebep oluyor. Benim gözlemim öteden beri tarihi mekanlarda ağaç yetişmesine, üzerinde imkan verilmemesi lazım. Bunların zaman zaman temizlenmesi lazım. Tekrar yetişmemesi için bir takım tarım ilaçlarının kullanılması lazım. Evsizlerin bıraktığı yataklar vs. turistlere açıklama olması için bu tür turistik mekanlarda dikilen şu gördüğümüz dört dilde yazılmış kitabe bile kırık vaziyette. O yüzden ilgililerin bu işe el atmaları, bu kırık olan açıklama kitabesini düzeltilmesi ve burada bu evsizlerin bıraktığı hoş olmayan görüntülerin giderilmesi ve tarihi yapıyı harap eden bu bitkilerin buradan kaldırılması gerekmektedir” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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