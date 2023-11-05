İstanbul'un göbeğinde akılalmaz anlar: Günler sonra yere düşerek kurtuldu! Girdiği çöp konteynerinden çıkması kolay olmadı

Sağanak yağmurdan korunmak için çöp konteynerine girdi, onca uğraşlara rağmen içeriden çıkmadı... Belediyeye bağlı ekipler vinçle çöp konteynerini kaldırınca içerideki kişi yere düştü. İlginç anlar saniye saniye görüntülendi.

Kadıköy’de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan dolayı bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinin içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇIKMAK İSTEMEDİ

Çöp içerisindeki kişi içeriden çıkmak istemeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. 2 gün boyunca çöp konteynerinde kalan vatandaş belediye ekiplerine ait vinç ile çıkarıldı. Çöpün kaldırılması ve içerideki kişinin yere düşmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)





