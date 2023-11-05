HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'un göbeğinde akılalmaz anlar: Günler sonra yere düşerek kurtuldu! Girdiği çöp konteynerinden çıkması kolay olmadı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz anlar: Günler sonra yere düşerek kurtuldu! Girdiği çöp konteynerinden çıkması kolay olmadı

05.11.2023 13:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sağanağın etkili olduğu Kadıköy'de bir vatandaş yağmurdan korunmak için çöp konteynerine sığındı. Ancak konteynerden çıkışı, girişi kadar kolay olmadı. Vatandaş konteynerden çıkmak istemedi. 2 gün sonra ise vinçle kurtarılan vatandaşın yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz anlar: Günler sonra yere düşerek kurtuldu! Girdiği çöp konteynerinden çıkması kolay olmadı

Sağanak yağmurdan korunmak için çöp konteynerine girdi, onca uğraşlara rağmen içeriden çıkmadı... Belediyeye bağlı ekipler vinçle çöp konteynerini kaldırınca içerideki kişi yere düştü. İlginç anlar saniye saniye görüntülendi.

kadikoyde-iki-gun-kaldigi-cop-konteynerinden-vincle-cikarildi_1503_dhaphoto4

Kadıköy’de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan dolayı bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinin içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AW069603_02

ÇIKMAK İSTEMEDİ

Çöp içerisindeki kişi içeriden çıkmak istemeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. 2 gün boyunca çöp konteynerinde kalan vatandaş belediye ekiplerine ait vinç ile çıkarıldı. Çöpün kaldırılması ve içerideki kişinin yere düşmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

AW069603_01

kadikoyde-iki-gun-kaldigi-cop-konteynerinden-vincle-cikarildi_1503_dhaphoto5

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valilikten uyarı geldi: Akşam saatlerinde...Valilikten uyarı geldi: Akşam saatlerinde...
Şans eseri ortaya çıktı, 45 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek!Şans eseri ortaya çıktı, 45 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek!
Doktorları bile şaşırttı! Dev tümör kalbini kaydırdı, akciğerini ezdiDoktorları bile şaşırttı! Dev tümör kalbini kaydırdı, akciğerini ezdi
Anahtar Kelimeler:
çöp konteyneri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.