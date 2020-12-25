İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı meydan kavgası

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların ve sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı. Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi. Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.

DUBA, SOPA VE BIÇAKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kavgaya karışan diğer 3 şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ağır yaralı olan Bayram Yavuz’u Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Murat Yavuz’u ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan iki yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Öte yandan meydan kavgasında yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.