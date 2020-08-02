İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü kapanıyor mu? Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!

İstanbul Üniversitesi AUZEF programına Psikoloji Bölümü eklendiğine dair son günlerde sosyal medyada eleştirilmeye başlanmıştı. Twitter’da gündem olan ve birçok kişinin karşı çıktığı İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans düzeyine psikoloji bölümü mü eklenmişti. AUZEF Psikoloji Bölümü için İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul Üniversitesi AUZEF’e Psikoloji Bölümü mü kapanıyor mu? Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı?

YÖK’ü eleştiren vatandaşlara ek olarak Türk Psikologlar Derneği’nden de tepki gelince akıllara İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı? sorusu geldi. YÖK ve İstanbul Üniversitesi’nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşların tepkisi çığ gibi büyümeye devam ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün talimat geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "psikoloji eğitimi" için rapor talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada: "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanımız, açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi" açıklamasını yaptı.