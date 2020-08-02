İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü kapanıyor mu? Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!

İstanbul Üniversitesi AUZEF programına Psikoloji Bölümü eklendiğine dair son günlerde sosyal medyada eleştirilmeye başlanmıştı. Twitter’da gündem olan ve birçok kişinin karşı çıktığı İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans düzeyine psikoloji bölümü mü eklenmişti. AUZEF Psikoloji Bölümü için İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul Üniversitesi AUZEF’e Psikoloji Bölümü mü kapanıyor mu? Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı?
İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı?
YÖK’ü eleştiren vatandaşlara ek olarak Türk Psikologlar Derneği’nden de tepki gelince akıllara İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı? sorusu geldi. YÖK ve İstanbul Üniversitesi’nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşların tepkisi çığ gibi büyümeye devam ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün talimat geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada: "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanımız, açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte başlayan pandemi sürecinde birçok sınav uzaktan ve online olarak yapılmıştı. YÖK’ün bu kararı vatandaşlar tarafından desteklenerek, AUZEF ve AÖF sınavlarının online yapılması onaylanmıştı. YÖK şimdi de uzaktan eğititim programlarına teşvik amacıyla İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans programına Psikoloji Bölümü ekledi. Uzaktan eğitim programlarının ağırlığının artırılması kararı verilmesinin ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ankara Üniversitesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) kurulmasının ardından, bir adım da İstanbul Üniversitesi’nden geldi.
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan AUZEF programına psikoloji programı sessiz sedasız eklenince vatandaşlar tepki gösterdi. Öğrenciler ve mezunlar Twitter’da; #psikolojiacıkögretimolamaz , #açıktanpsikoloğaHAYIR , #alantalanınadurde hashtagleri ile paylaşımlar yaparak YÖK’e tepkilerini dile getirdiler.
Türk Psikologlar Derneği (TPD) resmi Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama yayınlayarak, açıköğretimde psikoloji lisans programının mümkün ve kabul edilebilir olmadığını ifade etti. İstanbul Üniversitesi AUZEF’in konuyla ilgili herhangi bir iletişimde bulunmadan böyle bir program eklemesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, konuyla ilgili YÖK’e başvuracaklarını duyurdu.Psikoloji eğitiminin ancak gözlem, gözetim ve deney süreçlerinin uygulanabilmesiyle olanaklı olduğunun altını çizen TPD, yüksek lisans düzeyindeki psikoloji programları için de düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.
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