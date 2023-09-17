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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Tarih verildi, o güne kadar sürecek

17.09.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular dikkat! Valilikten yapılan açıklamada bu akşam itibaren başlayıp salı sabahına kadar sürecek doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırması beklenen fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Tarih verildi, o güne kadar sürecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

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Meteorolji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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İstanbul İstanbul Valiliği Fırtına

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