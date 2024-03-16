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  4. İstanbul Valiliği'nden, İmamoğlu'na elindeki Kur'an-ı Kerim ile tepki gösteren kadın hakkında açıklama! "Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"

İstanbul Valiliği'nden, İmamoğlu'na elindeki Kur'an-ı Kerim ile tepki gösteren kadın hakkında açıklama! "Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"

16.03.2024 21:19
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Sancaktepe-Sultanbeyli metro açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir kadın elinde Kuran-ı Kerim'le tepki göstermişti. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, B.K. isimli şahsın bazı suçlardan soruşturma dosyalarının olduğu, 2 yıl önce cezaevinde tutuklu kaldığı ve örgütsel irtibata rastlanmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı 1. etabının açılışında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir kadın elinde Kuran-ı Kerim'le tepki gösterdi. Kuran'ı kaldırarak 'Sizi çarpacak' diyen kadına İmamoğlu'nu dinlemeye gelenler tepki gösterdi.

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İmamoğlu, kadını yuhalayan kalabalığı sakinleştirmeye çalışarak, "Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Tamam. Sakin, sakin. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin, sakin. Elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin" dedi.

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VALİLİK AÇIKLADI! CEZAEVİNDE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Valiliği konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde: (B.K) adlı şahsın “Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme, Hakkı olmayan yere tecavüz, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu
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