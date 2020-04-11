İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince; İstanbul dahilinde (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. Dâhil) olmak üzere alınan kararlar:

Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur.

MASKE TAKMAYANLARA CEZA

Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

Toplu taşıma araçlarına “Yolcu taşıma kapasitesinin %50’si kadar yolcu alınması halinde” sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle;

Koltuk sayısının %50’sinden fazla oturan yolcu alınmamasına,

Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına,

Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına,

SOSYAL MESAFE İÇİN DURAKLARA İŞARETLEME YAPILACAK