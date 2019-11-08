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İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 19:24 | Son Güncelleme

Mevlid-i Şerif, 10 Kasım Pazar saat 12.55'te öğle namazını müteakiben Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde okunacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılında mevlit programı icra edilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Mevlid-i Şerif'in 10 Kasım Pazar saat 12.55'te öğle namazını müteakiben Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenleneceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği mevlid-i şerif

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