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İstanbul Valiliği’nden hastane inşaatı yangını ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 15:31 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 14.50’de GAMER Acil Durum Merkezi’ne İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur.

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 14.50’de GAMER Acil Durum Merkezi’ne İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır” denildi.

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