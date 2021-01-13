HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliğinden helikopter düştü iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden helikopter düştü iddiasına ilişkin açıklama

13.01.2021 19:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Beykoz’da helikopter düştüğü iddiaları üzerine yapılan araştırmalar neticesinde ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.İstanbul Beykoz’da Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü iddiaları üzerine İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

İstanbul Valiliği, Beykoz’da helikopter düştüğü iddiaları üzerine yapılan araştırmalar neticesinde ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.

İstanbul Beykoz’da Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü iddiaları üzerine İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında “İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan ’Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü’ yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildiHES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Konya'da dehşet! Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Trabzon'da korkutan yangın! 10 eve sıçradı

Trabzon'da korkutan yangın! 10 eve sıçradı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Son dakika! Çin aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi

Çin aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi

HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi

HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.