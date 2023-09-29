İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış ve su baskını uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (AA)

????#Meteorolojik değerlendirmelere göre;

Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor ☔️



⚠️Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



????https://t.co/rIxVpyaYO6 pic.twitter.com/Y7AvcWBjmh — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 29, 2023



