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İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış ve su baskını uyarısı

29.09.2023 17:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Valilik vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.

İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış ve su baskını uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (AA)


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