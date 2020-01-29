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İstanbul Valiliğinden "Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evler" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:05 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nden Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evlerle ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Aile içi anlaşmazlık nedeniyle S.Y isimli gencin amcası T.Y’yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığı, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı anlaşılmıştır." denildi.

İstanbul Valiliğinden "Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evler" açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bahse konu
adres ve çevresinde görgü tanıklarıyla görüşüldüğü, kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme neticesinde söz konusu apartmanın 28 Ocak 2020 günü zil sistemlerinin çalışmadığı, binada oturanlar dışında giriş çıkış yapan olmadığı, kapının anahtar ve kapı şifresi ile açılabildiği, olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya, 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Adı geçen çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmede, S.Y’nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y’yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığı, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı anlaşılmıştır."

Olaya ilişkin tahkikatın Çocuk Büro Amirliği’nce sürdürüldüğü bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği pendik

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