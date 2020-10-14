İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik açıklama

İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketime yönelik yapılan açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 33 kişiden 9’unun vefat ettiğini, 9’unun hayati tehlikesi bulunduğunu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını, 5’inin ise taburcu edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik genel bilgi amaçlı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 33 kişiden 9’unun vefat ettiğini, 9’unun hayati tehlikesi bulunduğunu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını, 5’inin ise taburcu edildiğini duyuruldu. Açıklamanın devamında ise,10 bin 232 litre sahte alkol, 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 116 litre kaçak alkol ele geçirildiği ve 30 kişinin tutuklandığı bilgisine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstanbul’da Alkol Satışı Yapan Tekel Bayii ve Umuma Açık Yerlere yönelik 1-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince yapılan 6 operasyonda; 10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şüphelinin 21’i tutuklanmıştır. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 1 kişi vefat etmiştir” denildi.