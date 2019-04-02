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İstanbul Valiliği'nden "sınav" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 20:17 | Son Güncelleme

Açıklamadan: - "(Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) dolayısıyla ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü 09.00-15.00, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçe nüfus müdürlükleri de pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı dolayısıyla, ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÖSYM Başkanlığınca, 7 Nisan Pazar günü yapılacak 2019-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı nedeniyle sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile 2 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. kimlik kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir.

Bu nedenle; ilimizdeki tüm ilçe nüfus müdürlükleri 6 Nisan Cumartesi günü 09.00-15.00, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçe nüfus müdürlükleri de sınavın yapılacağı 7 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği nüfus

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