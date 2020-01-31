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İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, ’Geçici Koruma Kapsamı’ndaki Suriyelilere ilişkin yaptığı açıklamada, "İkamet adresi güncel olmayan 'Geçici Koruma Sahibi' Suriyeliler, kamu kurumları, eğitim, sağlık, iş yerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları gibi yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği ’Geçici Koruma Kapsamı’ndaki Suriyelilere ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da “Geçici Koruma Kapsamı”nda bulunan 479.420 Suriyeli’nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 15 Kasım-31 Aralık 2019
tarihleri arasında “Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması” yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve güncel olmadığı tespit edilmiştir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde kayıt altında bulunan; Geçici Koruma Sahibi Suriyelilerin adreslerini güncellemeleri için ikamet ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmaları zorunludur.

İkamet adresi güncel olmayan “Geçici Koruma Sahibi” Suriyelilerin, kamu kurumları, eğitim (Okullar), sağlık (Hastaneler\Eczaneler), iş yerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları v.b. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Valiliği Suriyeliler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah aşkına adamları rahatsız etmeyin ! annemem ankara dışkapı hastanesinde yoğun bakıma yatış yapabilmesi için sıra bekliyor acil serviste . artık sırasını hangi suruyeliye veriyorsa . ulan vergiyi sgk biz ödüyoruz adamlar yararlanıyor yaaaaaaaaaaaaaaaa
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