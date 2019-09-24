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 İSTANBUL - VALİLİK: HİÇBİR OKULUMUZDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır.

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından,
deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.
İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yeni açıklama yapıldı.
Yazılı açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.00’de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.6 (Mw) şiddetindeki deprem sonrasında; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ilimizdeki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmeler alınmıştır. Ayrıca; 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına,şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.
Açıklamada, "Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır.İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" bilgileri yer aldı.

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