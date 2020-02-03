İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada İstanbul’da deprem başta olmak üzere muhtemel afetlere karşı büyük bir gayretle hazırlık yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, 2006 yılında başlayan çalışmalar, aralıksız devam ediyor" ifadesini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA: 283 OKUL YIKILIP İNŞA EDİLDİ

İstanbul’da 1999'dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri'ne göre riskli bulunan 283 okulu yıkıp yeniden inşa ettiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu okulların 800'ünü güçlendirdik. 47 okulumuzun yapımı devam ediyor. 64 okulumuzun güçlendirilmesi, 31'inin de yapımına çok yakında başlıyoruz inşallah. Böylece; 1999’dan önce yapılan okullarımızın yüzde 90'ında, depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış oluyor. Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi 5 okulumuzu daha bugün hizmete alıyoruz."

Eğitim öğretime kazandırılan yeni okullar ve yapılan güçlendirmeler için "Hayırlı, uğurlu olsun" temennisinde bulunan Vali Yerlikaya, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Kaynak: AA

