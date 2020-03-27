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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbullulara evde kalma çağrısında bulundu. Ayrıca, Vali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi 50 bin 65 yaş üstü vatandaşa gıda kolisi yardımı yapılacağını, pazartesi günü başlayacak olan yardımların 6 hafta boyunca süreceğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs önlemleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, İstanbullulara evde kalma çağrısında bulunarak ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara yardım yapılacağını belirtti.

Vali Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri, evlerinde kalmaları İstanbullulardan ricamızdır.

Bugüne kadar Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul'da 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. Devletimizin şefkat elinin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği gayretlere teşekkür ediyorum.

GIDA KOLİSİ DESTEĞİ

İstanbul Vefa Hizmetleri kapsamında vakıflarca belirlenen 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Pazartesiden itibaren ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Dağıtımı Getir firması ücretsiz olarak yapacak.

Tüm sağlık çalışanlarımıza İstanbullular, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Mücadeleye destek için 'Evinde kal İstanbul' diyoruz.

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