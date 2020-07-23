İstanbul Valisi Ali Yerlikaya harita ile paylaştı! Saat 20.00'den sonra bu yollar kapalı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saat 20.00'den sonra kapatılacak yolları paylaştı.

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya Camimizin açılışı ile ilgili güvenlik tedbirleri kapsamında 21 bin Polisimiz görev yapacak.

Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar,

23 Temmuz saat 20.00’den itibaren trafiğe kapatılacak."

Ayasofya Camimizin açılışı ile ilgili güvenlik tedbirleri kapsamında 21 bin Polisimiz görev yapacak.



❗Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar,



⛔️23 Temmuz saat 20.00’den itibaren trafiğe kapatılacak.



Lütfen;

????maske,⬅️➡️Mesafe,????Temizlik



▶️ https://t.co/Cz1rz5qC8V pic.twitter.com/E9q63ggdCM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2020



