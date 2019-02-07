İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'daki çöken binanın enkaz çalışmalarını inceledi. Basın açıklamasında bulunan Yerlikaya, "3 tane cansız bedene ulaştığımızı söylemek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 6'ya ulaştı. Yaralı sayımız 13 hepsini ziyaret ettik. Ölenlerden Allah rahmet eylesin hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.
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