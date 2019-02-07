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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 cansız bedenin daha çıkarıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'daki çöken binanın enkaz çalışmalarını inceledi. Basın açıklamasında bulunan Yerlikaya, "3 tane cansız bedene ulaştığımızı söylemek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 6'ya ulaştı. Yaralı sayımız 13 hepsini ziyaret ettik. Ölenlerden Allah rahmet eylesin hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Kartal çöken bina İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah rahmet eylesın. Bunada akp der sımdı kemanistler
2019 bina çökmesi nedir Allah billah aşkına
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah Rabbim ailelerine sabırlar versin
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