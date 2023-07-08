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İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Kent genelinde 116 fırına para cezası!

08.07.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları için ceza kesildi. Söz konusu işletmelere 1371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Kent genelinde 116 fırına para cezası!

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işletmelere 1371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN EKMEK FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirmişti.

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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza ekmek fırını

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