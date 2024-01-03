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  4. SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten beklenen açıklama geldi: Tarih verildi

SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten beklenen açıklama geldi: Tarih verildi

03.01.2024 22:41 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları merak ediliyordu. Cumhur İttifakı'nın özellikle İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylara gözler çevrilirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adaylarımızın ilk açıklamasını bu pazar günü yapacağız" dedi.

SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten beklenen açıklama geldi: Tarih verildi

Son dakika: Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde çıkaracağı adaylar merak ediliyordu. AK Parti'de çalışmalar devam ederken beklenen açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlanacağını ifade ederek bu pazarı işaret etti.

"BÜYÜKŞEHİRLER VE ŞEHİRLERİ KAPSAYACAK"

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın seçimlere hazırlık mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. Adaylarımızın ilk açıklamasını bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak."

DİĞER ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Sözcü Ömer Çelik açıklamasının devamında ise "Diğer adaylar ise 15'inde Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken olacak" dedi.


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