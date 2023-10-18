İstanbul ve Ankara'da protestolar sürüyor!

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dövizler taşıyan gruptakiler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasını protesto etti.

Başkonsolosluk önünde grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, İsrail'in Filistin'de acımasızca ve sistematik bir soykırıma yöneldiğini ve bunu ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinin kayıtsız şartsız desteklediğini söyledi.

Alpay, "Siyonistler, Batı'nın da desteğiyle sistematik bir biçimde terör, şantaj, tehcir, katliam ve suikastlar yoluyla Müslümanların topraklarını işgal ettiler. Ancak tüm bu barbarca, vahşice saldırılar maalesef uluslararası literatüre ve medya diline 'yeni yerleşim alanları açmak' olarak tercüme edildi. Bunlar yerleşimci değil, hırsız, katil ve insanlık düşmanıdır." dedi.

Açıklama sırasında kalabalık arasından binaya doğru birkaç havai fişek atıldı. Gruptakiler daha sonra dağıldı.

DİSK, EMEK PARTİSİ, TİP...

İstanbul Tabip Odası, DİSK, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Kadın Meclisleri üyeleri de Filistin'e destek vermek ve İsrail'i protesto etmek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde ayrı ayrı toplandı. Sloganlar eşliğinde Başkonsolosluk binasına yürüyen gruplar adına yapılan açıklamalarda, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı kınandı.

Başkonsolosluk önünde bazı protestocuların bekleyişi sürüyor.

Bu arada, protestolar sırasında Büyükdere Caddesi'nde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

ANKARA'DA DA PROTESTO DÜZENLENDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki amacıyla İsrail Ankara Büyükelçiliği Konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.

TİP üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Ankara Madenci Anıtı'ndan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutu'na kadar yürüdü. Polis ekiplerince alınan güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyen grup, ellerindeki pankartlarla 'Yaşasın özgür Filistin', 'Katil İsrail, işbirlikçi Amerika' sloganları attı.

"İSRAİL SAVAŞ AYGITI, BU KATLİAMLARINDA YALNIZ DEĞİL"

Konutun önünde açıklama yapan TİP Ankara İl Sekreteri Ece Duru, "Arkasına emperyalist güçleri alan İsrail, modern tarihin en kanlı katliamlarına devam ediyor. Gazze'de dün El Ehli Hastanesi'ni hedef alan, 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı bir insanlık suçudur. Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti. Hastane vuran, etnik temizliğe girişen, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren, Filistinlileri yurtsuz, susuz ve ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz. İsrail savaş aygıtı, bu katliamlarında yalnız değil. Emperyalist ABD, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde. Çünkü İsrail onlar için büyük bir askeri üs. Çünkü emperyalist Ortadoğu politikalarının merkezinde işgalci İsrail'i korumak var. Hem de halkları yok etmek pahasına. Yalnız ABD değil, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Filistin bayrağı taşımayı dahi suç hale getirmeye çalışan bu iş birliğine lanet olsun" ifadelerinde bulundu.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLER KESİLSİN, HER TÜRLÜ ANLAŞMAYA SON VERİLSİN"

İsrail ile her alanda iş birliğinin sonlandırılması gerektiğini ifade eden Duru, "Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayımlamak değil. İsrail ile ticaret alanında, güvenlik alanında iş birliğine devam edip, İsrail Büyükelçisi'ne nota dahi vermeyip kınama mesajları yayımlamak ikiyüzlülüktür. AKP'yi uyarıyoruz. Irak'ın işgalinde ABD'nin ortağı olmaya çalıştınız. Bu halk size izin vermedi. ABD ile birlikte Suriye'yi yakıp yıkmaya kalktınız. Kabul etmedik. Bugün de bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz. Bugün yapılması gereken somut adımlar atmak, yaptırım uygulamaktır. Bölgemizi kan gölüne çeviren ABD'nin İncirlik'te, Kürecik'te üslenmesini kabul etmiyoruz. Bu üsler derhal kapatılsın. İsrail ile ilişkiler kesilsin. Her tür anlaşmaya son verilsin" dedi.

Duru, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Kürtler, Türkler, Ermeniler olarak biz bölge halkları kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Hiçbir halkın bir diğerine düşmanlığı yok, olamaz. Dünyanın dört bir yanında bütün halklar, devrimci, ilerici güçler işgal politikalarına karşı duruyor. Halklara düşmanlık edenler emperyalistlerdir, onların işbirlikçileridir. Halkları birbirine düşürmeye çalışanlara, düşmanlık tohumları atanlara, silah tüccarlarına lanet olsun. Ortadoğu'da yayılmacı emelleri olanlara lanet olsun. Biz dil farkı, din farkı bilmeyiz. Biz halkların kardeşliğinden, barıştan yanayız. Biz Filistin'in direnişinden yanayız. Kahrolsun emperyalistler, eli kanlı katiller ve onların işbirlikçileri. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın özgür Filistin."





