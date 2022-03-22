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İstanbul ve Bursa'da deprem mi oldu? İkinci kez sallandı! İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem kaç şiddetinde oldu?

22.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ve İstanbul'da da bugün hissedilen ikinci bir sallantı vatandaşları endişelendirdi. Deprem olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Son açıklamalara göre Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Peki İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem kaç şiddetinde oldu? İşte ayrıntılar...

İstanbul ve Bursa'da deprem mi oldu? İkinci kez sallandı! İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem kaç şiddetinde oldu?

Bursa ve İstanbul çevresinde hissedilen sarsıntı vatandaşları endişeye sevk etti. İlk sallantının ardından yaşanan ikinci sarsıntı sonrası depremin büyüklüğü merak ediliyor. İşte depremin şiddeti ve yeri...

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamış olduğu bilgilere göre Korekem- Mustafakemalpaşa - Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

22 Mart Saılı Bursa'da deprem mi oldu?

22.03.2022 tarihinde ve saat TSİ 17:10:55'da meydana gelen depremin derinliği 7.4 km olarak açıklandı.

SABAH 3.8 İLE SALLANMIŞTI

Bursa'da ayrıca sabah erken saatlerde merkez üssü yine Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

AFAD'ın yayınlamış olduğu verilere göre saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak ölçülmüştü.

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