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İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde 11 saatlik uçuş yasağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın içinde olduğu büyük bir alan üzerinde bugün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi.

İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde 11 saatlik uçuş yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok devlet başkanın da katılacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan da önlem alındı. Dev merkezin de içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda 13:00 ile 23:59 saatleri arasında bölgeye helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin de aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı. NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı.

KONUYLA İLGİLİ YAYILAN NOTAM ŞÖYLE:

Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans, şehit nakli, arama kurtarma, organ nakli, yangınla mücadele, terörle mücadele, Türk yıldızları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, İstanbul Atatürk Havalimanı'na, Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının IFR/VFR uçuşları ve izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilmesi için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir. İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır" bilgileri yer aldı. (DHA)


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