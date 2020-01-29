İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Laboratuvarı, INTERPOL'e akredite oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Laboratuvarı, INTERPOL'e üye ülkelerin polislerini eğitme hakkını ve akreditasyonunu kazandı. İki kurum arasında yapılan işbirliği kapsamında adli tıp, kriminalistik ve olay yeri inceleme konularında INTERPOL'e üye 194 ülke polis teşkilatı mensuplarına Adli Tıp Eğitim ve Hizmet Laboratuvarı öğretim üyeleri tarafından eğitim verilebilecek. Eğitimde polislere, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suç soruşturmalarında akademik bilgilere dayanarak nasıl hareket etmeleri gerektiği, ihtiyaç halinde kimlere başvuracakları ve uzmanlardan gelecek olan raporları nasıl değerlendireceği anlatılacak. Eğitim kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla geçen yıldan bu yana 300'ün üzerinde emniyet mensubuna 48 saatlik eğitim programıyla uluslararası geçerliliği olan sertifika verildi. Eğitimlerin uluslararası boyuta taşınması amacıyla INTERPOL akreditasyonu için gerekli başvurunun ardından denetleme ve değerlendirme süreci sonrasında Adli Tıp Laboratuvarı, INTERPOL'e akredite oldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu'nun katılımıyla konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Çalışkan, kurumların devleti temsil ettiğini dile getirerek, "Kurumlarınız başarılıysa siz, başarılı bir devletsiniz. Diğer kuruluşlar tarafından kabul görmek ve akredite olmak çok çok kıymetli. İki dönem BM'de Polis Barış Gücü'nde görev aldım. Orada 54 farklı ülkenin polisini gördüm, eksiğimizi ve fazlamızı da gördüm. Bu göreve geldiğimde de yapacağım en önemli işin eğitim kısmıyla ilgilenmek ve meslektaşlarımın önünü açmak olduğunu düşünüyordum. Buna da inanıyorum ve bunun için çaba sarf ediyorum." dedi. Olay yerinin önemine işaret eden Çalışkan, "Olay yerine doğru başlamazsak, gömleği yanlış iliklemiş oluyoruz. Başlangıcı yanlış yaptığımızda sonucun doğru çıkma ihtimali zor, ya eksik ya yanlış çıkıyor. Eğer başlangıcı, olay yerini dört dörtlük tamamlarsak, savcıların, hakimlerin işleri kolaylaşıyor ve kamuoyu rahat ediyor. Bunun sınavını da verdik, veriyoruz. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki olayda olay yerimiz mercek altına alındı, bütün dünya mercek altına aldı, ama sıfır hatayla tamamlandı." diye konuştu.

- "Uluslararası düzeyde sunabileceğimiz katkı açısından önemli" Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, bugüne kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 300'ün üzerinde personele eğitim verildiğini kaydederek, "Bunun sınır ötesine de taşınması gerektiği noktasına varıldığında bu girişimler yapıldı. INTERPOL'ün incelemesi sonucunda akredite edildi. Bundan sonrası için bu projenin uluslararası düzeyde sunabileceğimiz katkı açısından önemli bir kıymet olduğu kanaatindeyiz." dedi. Uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Hacısalihoğlu, proje kapsamında olumlu sonuçlar elde edileceğine inandığını ifade etti. - "Dünyada da bu işi kimlere aktarabileceğimizle ilgili çalışmalara başladık" Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, adli tıp ve adli bilimler alanında, özellikle olay yeri incelemelerinde yapılmaması gerekenleri mantıklı ve bilimsel bir temele oturtarak polislere anlatmak üzere bir program oluşturduklarını dile getirerek, 300'ün üzerinde kişiye eğitim verildiğini ancak 600 kişinin de sırada olduğunu kaydetti.