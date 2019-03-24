İSTANBUL - YENİKAPI'DA CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar başladı.

Miting alanına girişler saat 11.00'da başladı. Alana giriş yapanlar 3 ayrı giriş noktasında tek tek aranarak içeri alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için Yenikapı'da bekleyenler, koşarak mitingin yapılacağı platformunun önünde yerlerini aldı. Miting alanında çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Öte yandan Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı.

Görüntü dökümü

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-Trafiğe kapatılan yollar

-Yenikapı ve çevresindeki güvenlik önlemleri

-Sağlık ve polislerin bekleyişi

-Koşarak miting alanına gidenler

-Arama noktalarından ayrıntılar

-Miting alanında genel ve detaylar

