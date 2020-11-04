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İstanbul yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kantara girmeye çalışan kamyonun üzerindeki profiller etrafa saçılınca Bursa-İstanbul Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.Edinilen bilgiye göre, Gemlik Orhangazi yolu üzerinde bulunan Karayolları kantarına girmeye çalışan tırdaki profiller yola savruldu.

İstanbul yolu kapandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kantara girmeye çalışan kamyonun üzerindeki profiller etrafa saçılınca Bursa-İstanbul Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik Orhangazi yolu üzerinde bulunan Karayolları kantarına girmeye çalışan tırdaki profiller yola savruldu. Kaza sonra Bursa - İstanbul Karayolu bir süre trafiğe kapandıktan sonra yapılan çalışmayla birlikte bir şeridi açılıp uzun süre tek şeritten verilebildi. Yola savrulan profiller vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul yolu kapandı

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