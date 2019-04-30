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İstanbul'da 1 Mayıs'a doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gümüşsuyu'nda toplanan Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikaların üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geldi. Anıta çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Kazancı Yokuşu'na yürüyen grup, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçiler anısına buradaki anıta karanfil bıraktı.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Cumhuriyet Anıtı Taksim

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