İstanbul'da 1 Mayıs'a doğru

İSTANBUL (AA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Gümüşsuyu'nda toplanan Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikaların üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geldi. Anıta çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Kazancı Yokuşu'na yürüyen grup, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçiler anısına buradaki anıta karanfil bıraktı.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.
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