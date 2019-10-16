İstanbul'da "11. Rize Tanıtım Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından Rize Valiliğinin de desteğiyle düzenlenen "Rize Tanıtım Günleri" başladı.

Maltepe Sahili etkinlik alanında düzenlenen "11. Rize Tanıtım Günleri" kapsamında açılan stantlarda, kentin kültürel, doğal ve sanatsal özellikleri tanıtılıyor.

Etkinliği ziyaret eden vatandaşlar Rize'ye özgü peynir, tereyağı, kavurma, bal ve pekmezlerin satıldığı stantlara ilgi gösterdi. Fotoğrafçı Resul Çelik'in eserlerinin de sergilendiği alanda sigaraya karşı 'Kaçkarda Buluşalım Çay'la Sohbet Edelim' sloganıyla bir kampanya da düzenleniyor. Dört gün sürecek tanıtım günleri kapsamında çeşitli konserler de yer alacak.

Etkinliğin açılışına, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Albayrak ile mülki amirler ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Tanıtım günlerinde, kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanınan ve bir süre önce hayatını kaybeden Neslican Tay da unutulmadı. Neslican Tay için sahnenin yanına asılan afişte, "Hemşehrilerin seni ve mücadeleni unutmadı." yazısı yer aldı.

