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İstanbul'da 2019'da en çok tüketilen balık hamsi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl getirilen ürünler arasında 13 bin 709 ton ile hamsi ilk sırada, 4 bin 201 ton ile istavrit ikinci sırada, 3 bin 925 ton ile mezgit üçüncü sırada yer aldı - Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış fiyatlarının ortalamasına bakıldığında en pahalı balık olan tekir, 26 lira 66 kuruştan alıcı buldu

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER/MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul'da 2019 yılında en çok tüketilen su ürünü hamsi oldu.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl, 78 çeşit su ürünü getirildi.

2018 yılında hale 55 bin 728 ton su ürünü getirilirken, bu rakam geçen yıl 35 bin 992 tona düştü. 2018'de hale en çok getirilen ilk beş ürün hamsi, palamut, istavrit, lüfer ve levrek olurken, bu sıralama 2019'da hamsi, istavrit, mezgit, levrek ve karagöz istavrit şeklinde değişti.

Hale geçen yıl getirilen ürünler arasında 13 bin 709 ton ile hamsi ilk sırada yer alırken, 4 bin 201 ton ile istavrit ikinci, 3 bin 925 ton ile de mezgit üçüncü oldu.

- En ucuz sardalya, en pahalı tekir

Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış fiyatlarının ortalamasına bakıldığında 26 lira 66 kuruştan satılan tekir, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü. Bu ürünü, ortalama 19 lira 88 kuruş ile çipura, 19 lira 58 kuruştan satılan levrek izledi. Ortalama satış fiyatı en düşük ürünse 5 lira 44 kuruş ile sardalya oldu.

Halde hamsi 10 lira 83 kuruş, mezgit 7 lira 31 kuruş, levrek 19 lira 58 kuruştan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Ürün Ortalama (Ton)Hamsi 13.709 İstavrit4.201 Mezgit3.925 Levrek2.320 Karagöz istavrit1.589 Çipura1.385Sardalya1.106Uskumru787 Kırmızı karides 711Tekir661Hale getirilen ürünlerin ortalama satış fiyatları da şöyle sıralandı:

Ürün Ortalama (Lira) Tekir 26,66 Çipura19,88Levrek19,58 Palamut11,79 Hamsi10,83 İthal uskumru9,01 Kırmızı karides8,25 Mezgit7,31 Karagöz istavrit6,84 Sardalya5,44

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