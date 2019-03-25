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İSTANBUL'DA 26 KİŞİLİK GASP ÇETESİNE OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda gasp olayı gerçekleştiren 26 kişilik şebeke yakalandı.  İLK OLAYLARINDA 162 BİN DOLAR GASP ETMİŞLER 28 Haziran 2018'de Esenyurt'ta meydana gelen ilk olayda bir bankadan 162 bin dolar çeken işadamı B.A., bunu bir arkadaşının yanında Euro'ya çevirmeye çalışırken kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin saldırısına uğradı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda gasp olayı gerçekleştiren 26 kişilik şebeke yakalandı.
İLK OLAYLARINDA 162 BİN DOLAR GASP ETMİŞLER
28 Haziran 2018'de Esenyurt'ta meydana gelen ilk olayda bir bankadan 162 bin dolar çeken işadamı B.A., bunu bir arkadaşının yanında Euro'ya çevirmeye çalışırken kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin saldırısına uğradı. Parayı kontrol etmek istediklerini söyleyen şüpheliler, işadamına ait 162 bin doları alarak kaçtı.

ALTINLARI ALAMAYINCA KUYUMCU KURYESİNİ VURMUŞLARDI
Gaziosmanpaşa'da 7 Ocak 2019'da ise kuyumcu kuryesi H.K. otomobiline bineceği sırada maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar H.K.'yi ayağından vurarak yaralarken, içi altın dolu çantayı otomobilin bagajında olduğu için alamayınca yaya olarak kaçtılar. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bu olaydan sonra başlatılan çalışmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki farklı olaya katılan kişilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

3.İŞLERİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Polis yaptığı telefon dinlemesi sırasında üçüncü olaya hazırlandığını tespit etti. Şüphelilerin Ankara'dan gelen N.K. adlı işadamına otomobil satacaklarını söyleyerek tuzak kurulduğunun fark edilmesi üzerine harekete geçerek operasyona başladı. İşadamından 40 bin Euro, 4 bin lira ve otomobilini gasp eden şüpheliler olayın ardından yakalandı. Genişletilen operasyonda bu üç olayla ilgileri bulunduğu öğrenilen toplam 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte işadamından gasp edilen 40 bin euro, 4 bin lira ile lüks otomobil ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Üzerlerinden 3 tabanca çıkan ve hepsinin daha önceden hırsızlık, oto hırsızlığı, gasp gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Olay anı
-Aktüel görüntüler
-Ele geçirilen malzemeler
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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