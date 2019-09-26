HABER

İstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da 4 ilçede yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke ele geçirildi.

İstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 4 ilçede yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta 4 ilçede tarihi eser kaçakçılığına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye ve Fatih'te tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri adreslere 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. yakalanarak gözaltına alınırken yaklaşık 2 bin 100 yıllık Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin tarihi değerinin çok yüksek olduğu meblağ biçilemediği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltıİstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltıİstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltıİstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltı

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Yaş 70! Yaptığıyla şoke ettiYaş 70! Yaptığıyla şoke etti
Hollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyorHollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.