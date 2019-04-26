HABER

İstanbul'da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ ARAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ ETTİ AK Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazı üzerine YSK’nın verdiği araştırma kararına İYİ Parti itiraz etti.

İYİ PARTİ ARAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ ETTİ
AK Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazı üzerine YSK’nın verdiği araştırma kararına İYİ Parti itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Dilekçede, AK Parti’nin bugün yaptığı itirazın kanunda belirtilen süre içinde gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, YSK’nın verdiği araştırma kararının kaldırılması talep edildi.

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
Kızılcahamam, AK Parti kampı için hazırKızılcahamam, AK Parti kampı için hazır
CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyorCHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
CHP suç duyurusunda bulunmuştu! Bakan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Bakan Soylu'dan suç duyurusu açıklaması: Şeref beratı

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.