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İstanbul'da 541 tüp yılan zehri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da 541 tüp yılan zehri ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Güngören'de düzenlenen operasyonda, 541 tüp kobra zehri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ç. ve E.D'nin, kaçak yollarla yurda sokulan yılan zehrini, bazı ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunu belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılar, 20 Mart'ta Güngören'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan aramada, 541 cam tüp içerisinde sıvı madde ele geçirildi.

Laboratuvar ortamında yapılan incelemede, tüp içerisindeki sıvının kobra zehri olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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